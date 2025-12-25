Neuer Kaderplaner für Muslic: Schalke mit Manga-Nachfolger einig

Fußball-Zweitligist Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung eines Nachfolgers für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, sollen sich die Knappen mit Maximilian Lüftl vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Demnach besetze der 31-Jährige, der seit 2022 bei Hannover 96 arbeitet, künftig die neue Stelle als „Leiter Scouting und Transfers“.

Von Manga, der im Mai 2024 als „Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede“ auf Schalke eingestiegen war, hatten sich die Königsblauen im September vorzeitig getrennt. Laut kicker soll der genaue Zeitpunkt von Lüftls Einstieg beim Herbstmeister der zweiten Liga noch offen sein, da er noch in Hannover unter Vertrag steht. Anders als Manga erhält Lüftl in Gelsenkirchen aber wohl keinen Direktoren-Posten.

(SID) / Foto: IMAGO