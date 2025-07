Neuer Klub bei Müller in der Pole Position

Nicht der FC Cincinnati, der die Discovery Rights an Thomas Müller hält, und auch nicht der Bayern-Partnerklub Los Angeles FC, sondern ein anderer Klub aus der MLS hat jetzt aktuell bei der FCB-Legende die besten Karten inne.

Nach Sky Sport Informationen befinden sich nun die Vancouver Whitecaps aus Kanada in der Pole Position.

„Sie (Cincinnati, Anm. d. Red.) haben die Rechte für einen Transfer von Thomas Müller – und diese kannst du tauschen oder verkaufen an andere Interessenten, andere Teams in der MLS“, erklärte Sky Sport Reporter Torben Hoffmann am Sonntagmittag im Programm von Sky Sport News.

Einen Tag zuvor hatte der 35-Jährige in einem auf seinen Social-Media-Kanälen geposteten Video in typischer Müller-Manier seinen Wechsel in die MLS angedeutet. Mit Cowboy-Hut sitzt Thomas Müller auf einem Klappstuhl an der Isar, dann reitet er auf einem Pferd über eine Wiese davon. „Dann geht’s übern großen Teich“, sagt die Bayern-Legende.

Keine Müller-Verkündung am Montag

Neben den Whitecaps ist nach Sky Sport Informationen auch noch Bayerns Partnerklub Los Angeles FC in der Verlosung. Aber: „Vancouver ist jetzt momentan die Mannschaft, die so ein bisschen im Vorteil ist“, sagte Hoffmann. Von 2022 bis 2025 spielte bereits der ehemalige ÖFB-Teamspieler und aktuelle WAC-Profi Alessandro Schöpf bei den Whitecaps.

Auch wenn Müller es in dem Video angedeutet hat, weiß Sky Sport, dass es am morgigen Montag keine offizielle Verkündung geben wird.

(sport.sky.de) / Bild: Imago