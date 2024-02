Ex-United-Star wechselt nach Südkorea

Neuer Klub für den zuletzt vereinslosen Jesse Lingard!

Der 31-Jährige heuert beim FC Seoul in Südkorea an. Es ist die erste Station außerhalb Europas für den Mittelfeldspieler.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, hat Lingard bereits den Medizincheck absolviert, auch die Verträge sollen schon unterschrieben sein.

🚨🇰🇷 Jesse Lingard has just signed in as new FC Seoul player. Deal confirmed, set to be announced soon.

Medical tests completed yesterday, now all documents signed and time to unveil former #MUFC player as new signing.

Here we go 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tJlk2Ub1gc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2024