Neuer Klub für Ex-Sturm-Profi Spendlhofer

via

via Sky Sport Austria

Lukas Spendlhofer hat einen neuen Verein gefunden. Der Verteidiger wechselt wieder nach Israel. Dort spielt er für Bnei Reineh, den Meister der zweiten Liga. In der höchsten Spielklasse Israels hat Spendlhofer bereits Erfahrung: Er spielte für Bnei Sachnin. Im Mai 2021 hat Spendlhofer Israel verlassen, weil Palästinenser Raketen nach Israel feuerten.

Zuletzt stand der 29-Jährige bei Ascoli Calcio in Italien unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison bestritt er in der Serie B allerdings kein Pflichtspiel.

Für den SK Sturm absolvierte Spendlhofer insgesamt 183 Pflichtspiele. Mit den Grazern holte er 2018 den Cuptitel.

Bild: GEPA