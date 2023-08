Neuer Klub für Weltmeister Iniesta

Der spanische Fußball-Weltmeister Andres Iniesta (39) wechselt von Vissel Kobe aus Japan zum Emirates Club.

Das verkündete der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag via Twitter. Der Verein ist in der vergangenen Saison in die UAE Pro League, die höchste heimische Liga, aufgestiegen.

Für den Spanier, der zuletzt auch mit dem neuen Messi-Klub Inter Miami in Verbindung gebracht wurde, ist es nach dem FC Barcelona und Kobe die dritte Station als Profi. Iniesta war Teil der spanischen Nationalmannschaft, die 2010 Welt- sowie 2008 und 2012 Europameister geworden war.

(SID)/Bild: Imago