Neuer Leader der Qualigruppe: Ried schlägt GAK

Die SV Ried hat mit einem verdienten 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den GAK die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga zurückerobert.

Durch Tore von Ante Bajic (28.) und Kingstone Mutandwa (35.) zogen die Innviertler von Trainer Maximilian Senft am Dienstag wieder an Altach vorbei. Nach 28 Runden haben die Rieder im Kampf ums Europacup-Play-off zwei Punkte mehr als die Vorarlberger, die Grazer hingegen liegen nun vier Zähler vor dem Tabellenende.

Der Ex-Rieder Mark Grosse (67.) sorgte per Kopf für eine spannende Schlussphase, in der die Senft-Truppe die Führung vor 4.023 Zuschauern über die Zeit rettete. Ried ging nach einer über weite Strecken überlegenen Vorstellung erstmals in dieser Saison gegen den GAK als Sieger vom Platz. Am vergangenen Wochenende hatte es beim 1:1 in der Steiermark noch eine Punkteteilung gegeben. Die Grazer von Coach Ferdinand Feldhofer blieben nach drei Erfolgen zum Auftakt der Qualigruppe zum dritten Mal hintereinander sieglos.

Bajic überragend

Die ersten Abschlüsse einer wenig ereignisreichen Anfangsphase fand Ramiz Harakate vor. Die Schüsse des GAK-Torjägers verfehlten aber ihr Ziel (11., 14.) – es waren die einzigen Offensivbemühungen der „Rotjacken“ in der ersten Hälfte. Danach übernahmen die Innviertler die Kontrolle und gingen durch Bajic in Führung. Nach einem weiten Ausschuss von Tormann Andreas Leitner tauchte der Flügelspieler nach einem Sprint in die Tiefe alleine im GAK-Strafraum auf und schlenzte den Ball technisch versiert an Franz Stolz vorbei ins lange Eck.

Wenig später war Bajic erneut maßgeblich am Torerfolg beteiligt. Er luchste GAK-Verteidiger Ludwig Vraa im Spielaufbau den Ball ab und bediente den freistehenden Mutandwa, der aus zwölf Metern eiskalt ins linke Eck traf. Feldhofer war freilich unzufrieden mit der Vorstellung seiner Elf und wechselte in der Pause gleich dreimal. Die Änderungen zeigten zumindest teilweise Wirkung. Der GAK fand deutlich mehr Spielanteile vor, spielte sich aber keine Torchancen heraus. Bis zur 67. Minute: Die Grazer kombinierten sich mit schnellem Direktspiel in den Ried-Strafraum, wo Grosse eine Hereingabe des ebenfalls eingewechselten Dominik Frieser per Kopf im Tor unterbrachte.

Ried musste zittern

Kurz darauf hielt Leitner die Führung bei einem Schuss von Mathias Olesen fest (70.). In der Folge hielten die Rieder den GAK geschickt vom eigenen Tor fern und hatten durch Jonas Mayer die Vorentscheidung auf dem Fuß. Der „Joker“ schoss alleine vor dem Tor aber drüber (86.).

Die Tore im VIDEO

1:0 – Ante Bajic (28.)

2:0 – Kingstone Mutandwa (35.)

2:1 – Mark Grosse (67.)

Bild: GEPA