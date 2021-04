Neuer Mannschaftskollege für Ibrahimovic? Milan an Hoffenheim-Angreifer dran

Der AC Mailand hat erst kürzlich den Vertrag mit Superstar Zlatan Ibrahimovic verlängert. Doch das hält den italienischen Traditionsverein nicht davon ab, nach weiteren Verstärkungen für die Offensive zu suchen. Dabei geht der Blick laut Calciomercato in die Bundesliga, wo man Interesse an Andreij Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim haben soll.

Der Kroate hat in dieser für die Kraichgauer und ihn persönlich schwierigen Saison trotz Corona-Erkrankung und anschließender wochenlanger Pause in wettbewerbsübergreifend 31 Spielen 26 Scorerpunkte (22 Tore, vier Assists) aufgelegt. Die Leistung des Angreifers stimmt also, weshalb das Interesse der Rossoneri nicht verwundert. Mailand soll laut des Berichts bereits vor zwei Jahren an einer Verpflichtung gearbeitet haben. Nun versprechen sie sich aber einen Erfolg, da der Vertrag von Kramaric nur noch bis 2022 läuft, weshalb die TSG ihn im Sommer verkaufen müsste, um noch Transfereinnahmen zu generieren.

Einen Haken hat das Ganze für Milan aber doch. Wie Calciomercato weiter berichtet, sollen auch die anderen italienischen Top-Klubs Juventus, AS Rom und Inter Interesse zeigen.

