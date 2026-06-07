Neuer Mittelfeldspieler für Muslic: Schalke vor erstem Sommertransfer

Schalke zieht Ausstiegsklausel

Eine Einigung mit Fortuna Düsseldorf ist nicht nötig, Schalke kann die Ausstiegsklausel in Höhe von etwa einer Million Euro ziehen. Durch den Abstieg der Fortuna in die 3. Liga reduzierte sich die Summe von rund zehn Millionen auf ein Zehntel davon. Die Königsblauen haben Düsseldorf am Samstag darüber informiert, dass sie die Klausel ziehen wollen.

Trainer Miron Muslic hatte Tanaka Ende der Saison persönlich im Stadion beobachtet. Es sind nur noch letzte Details zu klären. Tanaka hat sich trotz zahlreicher anderer Optionen für den Bundesliga-Aufsteiger entschieden. Der Medizincheck und die Unterschrift sollen zeitnah erfolgen, wenn nichts außergewöhnliches mehr passiert.

🚨💥 Satoshi Tanaka to Schalke 04 – DONE DEAL ✔️ Full agreement reached. After @kazubaggio. Confirmed. S04 are triggering the €1m release clause. Fortuna Düsseldorf were informed last night. 23 y/o midfielder Tanaka decided to join Schalke despite having several other options… pic.twitter.com/WfT6JLbVKc — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2026

(skysportde/Von Florian Plettenberg, Dirk große Schlarmann & Patrick Berger) / Foto: IMAGO