Neuer Mittelstürmer für die SV Ried

Die SV Ried präsentiert einen neuen Mittelstürmer: Wilfried Eza wird ab sofort bei den Riedern trainieren. Der 26-Jährige steht bereits seit 31. August bei der SVR unter Vertrag, ist aber noch nicht spielberechtigt.

Eza kommt vom armenischen Klub Ararat-Armenia ins Innviertel. Sobald der Ivorer die Rot-Weiß-Rot-Karte erhält, ist er für seinen neuen Klub einsatzberechtigt. Wilfried Eza unterschrieb in Ried einen Vertrag für zwei Jahre. Das gab der Zweitligist am Mittwoch offiziell bekannt.



„Wir sind froh, mit Wilfried Eza einen sehr interessanten Stürmer im besten Fußballeralter nach Ried geholt zu haben. Eza wird uns mit seiner Dynamik und Torgefahr helfen und unsere Offensive mit seinen Stärken gut ergänzen“, sagte SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Ich bin sehr froh, dass ich jetzt bei der Mannschaft sein kann und ins Training einsteigen kann. Ich will dem Team mit meiner Erfahrung und mit meinen Toren helfen. Mein klares Ziel mit Ried ist es, wieder in die Bundesliga aufzusteigen“, so Wilfried Eza.

(Red., SV Ried) / Bild: Aixpix