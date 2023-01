Neuer Motorenpartner für Red Bull: Termin für Bekanntgabe fix

Am 3. Februar findet die Saison-Präsentation von Red Bull Racing in New York statt. Beim sogenannten „Saison-Launch“ in der US-Metropole wird auch der neue Motorenlieferant ab 2026 vorgestellt.

Der amtierende Konstrukteurs-Weltmeister geht auch in der kommenden Saison mit dem zweifachen Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez an den Start. Neben den beiden Fahrern, Teammanager Christian Horner und Ersatzpilot Daniel Ricciardo wird auch der CEO des Motorenpartners für 2026 auf der Bühne erwartet.

Die Termine der Auto-Präsentationen im Überblick:

Honda hatte sich nach der Saison 2021 als Motorenlieferant aus der Formel 1 zurückgezogen. Anfang 2022 gaben die Japaner und Red Bull allerdings bekannt, dass die Partnerschaft bis Ende 2025 fortgeführt wird. Honda leistet dabei technische Unterstützung und hilft Red Bull bei der Herstellung der Triebwerke.

Fans können Lackierungen entwerfen

Schon in diesem Jahr könnte Honda dann wieder als Motorenlieferant der Österreicher fungieren. Von 2018 bis 2021 stattete Honda sowohl Red Bull als auch dessen Schwesternteam AlphaTauri mit Antriebseinheiten aus. Ab 2026 wollte Bull eigentlich mit Porsche einen neuen Partner präsentieren, doch die Verhandlungen scheiterten.

In New York geht es beim Launch allerdings nicht nur um das Auto. Auch eine neue Team-Kleidung und ein Wettbewerb von Fans für Fans, denen sich die Möglichkeit bietet, die Lackierung für jedes der drei US-Rennen zu entwerfen, stehen genau wie die Präsentation des neuen Designs auf der Agenda.

Die Testfahrten beginnen indes am 23. Februar in Bahrain.

