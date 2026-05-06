Neuer nach Halbfinal-Aus: „Wir waren heute keine Killer“

Laut Kapitän Manuel Neuer hat Bayern München für eine Aufholjagd gegen Paris Saint-Germain der nötige „Killerinstinkt“ gefehlt.

„Wir waren heute keine Killer in der Offensive. Dieser Schlüsselmoment im Spiel hat einfach gefehlt. Wir waren da, aber vorne in der Box von PSG war das nicht klar genug“, kritisierte der Münchner Torhüter bei „DAZN“ nach dem 1:1 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel der Champions League.

Die Pariser seien beim historischen Hinspiel (5:4) in der Vorwoche mit ihren fünf Treffern als „Killer“ aufgetreten. „Sowas hätten wir heute gebraucht“, sagte der 40-Jährige, für den es das letzte Spiel in der Königsklasse gewesen sein könnte. Neuers Zukunft ist noch offen.

Man habe „gesehen, dass wir eigentlich auch dem Finale nahe gewesen sind, aber das Ding nicht zu Ende spielen konnten“, ergänzte der Keeper – und versuchte mit leerem Blick und trotz des geplatzten Triple-Traums, das Positive aus der Saison zu ziehen.

„Wir sind verdient deutscher Meister geworden“, sagte Neuer: „Wir freuen uns auf das Pokalfinale in Berlin. Da denken wir natürlich jetzt nicht dran, weil jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung.“

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