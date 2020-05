Neuer nach Sieg beim BVB: “Das war ein ganz wichtiges Zeichen”

Der FC Bayern München ist am Dienstag dem Meisterschaftsgewinn einen großen Schritt näher gerückt. Im Topspiel bei Borussia Dortmund konnte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 durchsetzen. Mit sieben Punkten Vorsprung gehen die Bayern in die abschließenden sechs Runden: Ein derartiges Polster hat noch keine Mannschaft verspielt. “Das war ein ganz wichtiges Zeichen”, sagte Torhüter Manuel Neuer im Sky-Interview. Für den 34-jährigen Keeper war es das 400. Bundesligaspiel im deutschen Oberhaus.

“Wir hatten kein richtiges Polster mit dem 1:0 und in der zweiten Halbzeit gab es schon die eine oder andere Situation, wo Dortmund in der Gefahrenzone war. Natürlich habne wir in der zweiten Halbzeit die eine oder ander Chance liegen lassen aber ein 1:0 ist immer eine Gefahr. […] Es war ein ganz wichtiges Zeichen und ein wichtiger Sieg.”, so ‘Rekordmann’ Neuer nach der Partie.