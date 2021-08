Neuer PSG-Masterplan für 2022?

via

Die Transferperiode ist dieses Jahr noch nicht zu Ende, doch der Präsident von Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, schmiedet schon für das kommende Jahr einen neuen Transferplan. Laut der spanischen Sportzeitung “AS” könnte es in der Offensive spannend werden.

Dem Bericht zufolge soll Kylian Mbappé, dessen Vertrag bei PSG bis Ende Juni 2022 läuft, zu Real Madrid wechseln. Al-Khelaifi sagte bereits in der Messi-Pressekonferenz, dass Mbappé dieses Jahr den Verein nicht verlassen wird. Dadurch wäre Mbappé nächstes Jahr ablösefrei zu haben. Eine Vertragsverlängerung, so Al-Khelaifi, soll an Mbappé selbst scheitern, da er den Messi-Transfer nicht begrüßt.

Anstelle von Mbappé könnte es dann einen anderen, ebenso ablösefreien Spieler geben, der 2022 nach Paris wechseln könnte, nämlich kein geringerer als Cristiano Ronaldo. Dessen Vertrag bei Juventus Turin läuft ebenfalls Ende Juni 2022 aus und laut Präsident Al-Khelaifi wäre Ronaldo ein Spieler, der gut zu Paris passen würde.

Auch der Berater von Ronaldo, Jorge Mendes, wäre einem Wechsel seines Spielers an die Seine nicht abgeneigt. Schließlich wird Ronaldo nächstes Jahr 37, könnte für vermutlich zwei Jahre bei PSG noch auf höchstem Niveau spielen und der Schritt zu einem “Fußballexoten” wie Katar oder Saudi-Arabien, wo nochmal viel Geld zu holen ist, wäre ein leichter.

Für Mbappé soll dieses Jahr also noch die Schuhe für den Pariser Großklub schnüren. Al-Khelaifi meint: “Er wollte eine leistungsstarke Mannschaft, jetzt hat er sie. Es gibt keine Ausreden”. Es wird weiter spannend bleiben, ob sich dadurch die Meinung des jungen Franzosen ändern wird, oder ob der die Mannschaft nächstes Jahr doch verlassen wird.

