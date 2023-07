Neuer Salzburg-Trainer wird am Montag vorgestellt

Der Wechsel von Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg zu Al-Ahli sorgte am Freitag für einen Paukenschlag. Bereits am morgigen Montag werden die Salzburger einen neuen Coach präsentieren. Das teilte der Klub in einer Aussendung mit.

„Nur ein Spiel bleibt der FC Red Bull Salzburg ohne Cheftrainer. Bereits morgen stellt Geschäftsführer Stephan Reiter gemeinsam mit dem designierten Sportdirektor Bernhard Seonbuchner den neuen Coach vor“, heißt es von Klubseite.

Gesprächspartner: Stephan Reiter, Bernhard Seonbuchner und der Neo-Trainer

Datum: Montag, 31. Juli 2023

Beginnzeit: 13:00 Uhr

Ort: PK-Raum Red Bull Arena

