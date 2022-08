Neuer Stürmer für Austria Klagenfurt

via

via Sky Sport Austria

Neuzugang bei Austria Klagenfurt: Der Fußball-Bundesligist verpflichtet den 22-jährigen US-Amerikaner Sebastian Guerra Soto. Das gaben die Kärntner am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Angreifer stammt aus dem amerikanischen College-System und wechselte 2019 zu deutschen Zweitligisten Hannover 96. Bei seinem Debüt für die Nationalmannschaft der USA gegen Panama erzielte der 1,83m-Mann gleich zwei Treffer.

In den vergangenen Jahren wurde Soto mehrfach verliehen und hatte Stationen in Deutschland (Hannover), Niederlande (Telstar), Portugal (Porto B), Schottland (Livingston) und auch in England bei Championship-Klub Norwich City. Soto stößt nun von Norwich nach Klagenfurt.

Bild: Imago