Der Norweger Åge Hareide wird neuer Teamchef der isländischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das teilte der isländische Verband am Freitag mit. Der 69-Jährige war von 2003 bis 2008 bereits Teamchef in Norwegen und von 2016 bis 2020 in Dänemark. Zuletzt hat Hareide den schwedischen Club Malmö FF trainiert. Islands erste Partien unter Hareide sind in der EM-Qualifikation im Juni gegen die Slowakei und Portugal.

(APA)/Bild: Imago