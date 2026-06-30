Neuer Teammate für Pöltl: NBA-Superstar kurz vor Toronto-Wechsel

Nächster NBA-Hammer! Nach dem angekündigten Abschied von Lakers-Superstar LeBron James könnte auch der Stadtrivale Los Angeles Clippers seinen Franchise-Player verlieren. Mehreren Medienberichten zufolge steht Kawhi Leonard vor einer spektakulären Rückkehr zu den Toronto Raptors.

Im Gegenzug sollen die Clippers ein Paket rund um Brandon Ingram und Gradey Dick sowie mehrere Erst- und Zweitrunden-Picks erhalten. In Toronto würde Leonard künftig an der Seite von Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl auflaufen.

Wiedersehen mit den Raptors

Für den 35-Jährigen wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Die Raptors sicherten sich die Dienste des Star-Forwards bereits einmal vor der Saison 2018/19 in einem spektakulären Trade mit den San Antonio Spurs. Besonders brisant: Auch Jakob Pöltl war Teil dieses Deals. Der Center wurde gemeinsam mit Toronto-Legende DeMar DeRozan nach San Antonio geschickt.

In seiner einzigen Saison im Raptors-Trikot avancierte Leonard zum Helden von Toronto. Er führte die Kanadier zum ersten und bislang einzigen NBA-Titel der Franchise-Geschichte und wurde verdient zum Finals-MVP gewählt. Damit schrieb „The Claw“ NBA-Geschichte: Bis heute zählt er zu lediglich drei Spielern, die den Finals-MVP mit zwei verschiedenen Franchises gewinnen konnten. Zuvor war ihm das bereits 2014 mit den Spurs gelungen.

Nach dem Titelgewinn zog es den zweimaligen NBA-Champion als Free Agent zu den Los Angeles Clippers. Dort blieb der ganz große Erfolg jedoch aus. Verletzungen bremsten Leonard immer wieder aus, an seine Glanzzeiten in San Antonio und Toronto konnte der Superstar in Los Angeles nie mehr anknüpfen.

In 65 Einsätzen für die Clippers zeigte Leonard auch in der vergangenen Saison seine Klasse. So erzielte er im Schnitt 27,9 Punkte, 6,4 Rebounds und 3,6 Assists pro Partie.