Neuer Teamname des NFL-Teams in Washington geleakt

Die Washington Redskins sind seit Juli 2020 Geschichte, die Suche nach einem neuen Namen gestaltete sich aber schwierig, so dass die Mannschaft zuletzt als Washington Football Team an den Start ging. Der neue Name sollte heute feierlich präsentiert werden, wurde nun aber schon vorab geleakt.

Die Washington Redskins reagierten im Juli 2020 auf die massive Kritik am Klubnamen reagiert und diesen offiziell abgelegt. In den vergangenen beiden NFL-Spielzeiten startete das Team unter dem Interimstitel Washington Football Team, aber ab der kommenden Saison wird das Team nun Washington Commanders heißen.

Drohne fängt neuen Namen ein

Eigentlich sollte der Name am heutigen Mittwoch in einer Zeremonie vorgestellt werden, aber eine Drohne eines TV-Senders konnte bereits zuvor den Schriftzug „Commanders“ im Stadion einfangen. Zudem gibt es auch schon Bilder der neuen Trikots mit dem entsprechenden Schriftzug.

🚨🚨BREAKING NEWS🚨🚨 Washington Commanders is the NEW NAME of the Washington Football Team! @wusa9 👀 Full Story: https://t.co/3Bkk35v42R pic.twitter.com/qrcsrIP50P — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) February 2, 2022

Sportlich lief es in den beiden Saisons als „Football Team“ durchschnittlich. Im ersten Jahr gewann man zwar die eigene Division und zog in die Playoffs ein, aber das lag mehr an der Schwäche der Konkurrenz als an der eigenen Stärke, denn man wies eine negative Bilanz von sieben Siegen und neun Niederlagen auf. In der Postseason scheiterte man am späteren Champion Tampa Bay Buccaneers in der Wildcard-Round.

Playoffs dieses Jahr klar verpasst

In der laufenden Spielzeit kam man ebenfalls auf sieben Siege (bei zehn Niederlagen), verpasste die Playoffs als Dritter der NFC East aber deutlich. Der Record als Washington Football Team wird also inklusive Playoffs mit 14:20 in die Geschichtsbücher eingehen.

Leaked photo of the new Washington Commanders jersey for 2022. pic.twitter.com/Dltb7hke40 — NFL Rumors (@nflrums) February 2, 2022

(sport.sky.de)

Bild: Imago