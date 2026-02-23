Neuer Trainer für Lazaro bei Torino

Dies teilte der Klub am Montag mit. D’Aversa (49) hat bereits die Erstligisten Parma, Lecce und Empoli trainiert, er unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende und ersetzt den entlassenen Marco Baroni. Torino ist nach 26 Spieltagen mit 27 Punkten 15. in der Tabelle.

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro steht noch bis zum Saisonende bei der „Granata“ unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit kam der rechte Außenbahnspieler in 25 Serie-A-Partien zum Einsatz.

(SID/Red.)

Bild: Imago