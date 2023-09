Neuer Trainer für ÖFB-Kapitänin Puntigam bei Houston Dash

Österreichs Fußball-Teamkapitänin Sarah Puntigam bekommt bei Houston Dash einen neuen Coach.

Der Club der National Women’s Soccer League (NWSL) gab am Mittwoch die Trennung von Sam Laity bekannt, der erst am 21. Dezember 2022 seine Tätigkeit aufgenommen hatte. Houston liegt in der Zwölferliga aktuell nur auf Rang zehn. Puntigam wurde zuletzt beim 0:1 gegen San Diego Wave nicht eingesetzt. Zuvor war die 30-Jährige in vier Pflichtspielen immer dabei gewesen.

Houston werde in „naher Zukunft“ eine Interimslösung präsentieren, verlautete der Club.

(APA)

Bild: GEPA