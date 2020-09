Neuer Trainer im Anmarsch: Admira-Interimstrainer abgesetzt

Die Admira will laut einem Bericht der “Krone” noch am Dienstag einen neuen Chefcoach präsentieren. Der neue Mann könnte bereits am Nachmittag das Training leiten, hieß es in der Online-Ausgabe der Tageszeitung. Bereits bekannt gegeben hat der Fußball-Bundesligist, dass mit Verteidiger Christoph Schösswendter nicht mehr geplant wird. Verpflichtet wurde der ehemalige Mattersburger Lukas Rath.

Nachdem Zvonimir Soldo seinen Rücktritt aus privaten Gründen verlautbart hatte, übernahm zuletzt Patrick Helmes interimistisch den Posten als Trainer. Sein Debüt bei den Profis am vergangenen Wochenende ging für den Betreuer der Admira Juniors gehörig schief. Nach dem 0:5 gegen St. Pölten wurde der freie Montag gestrichen. Während sich die Profis in der Südstadt auf dem Trainingsplatz einfanden, fehlte Helmes jedoch. Der Deutsche war heim nach Köln geflogen, weil er – wie mit dem Club vereinbart – Behördengänge zu erledigen hatte.

Laut Sky-Informationen ist Damir #Buric ein heißer Kandidat als Nachfolger von Zvonimir #Soldo beim @FCAdmiraWacker . Für ihn wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. #skybuliat — Werner Peutsch (@Sky_WernerP) September 22, 2020

Dass der 36-Jährige absent war, war dennoch nicht ganz nach dem Geschmack von Fußballchef Felix Magath. Der wurde von der “Krone” (Dienstag-Ausgabe) mit den Worten zitiert: “Ich hätte das nicht gemacht, aber ich war auch nie Interimstrainer.” Magath zeigte sich demnach auch verwundert, dass Helmes im Vorfeld der Partie gegen St. Pölten “kein Feedback” von ihm und Sportdirektor Franz Wohlfahrt eingeholt habe. Wohlfahrt selbst meinte: “Der Auftritt gegen St. Pölten war nicht ideal, um endgültig Cheftrainer zu werden.”

Hinter den Kulissen rumorte es am Dienstag weiter. Wie die Admira bekannt gab, wird mit Schösswendter nicht mehr geplant. Dies sei das Ergebnis einer internen Sitzung der Verantwortlichen. Der 32-jährige Schösswendter war im Jänner 2019 zur Admira gestoßen, bei der er den Abwehrchef gab. Gegen St. Pölten kam er nach der Pause beim Stand von 0:4 aufs Feld. Beim 1:4 gegen Rapid noch unter Soldo hatte er in der ersten Halbzeit gespielt.

Die Defensive verstärken soll Lukas Rath. Der Innenverteidiger war nach dem Konkurs der Mattersburger ablösefrei zu haben. Bei der Admira erhielt der 28-Jährige einen Einjahresvertrag. Wie Wohlfahrt anmerkte, soll Rath als Führungspersönlichkeit auftreten. “Vor allem seine Erfahrung aus zwölf Jahren Bundesliga gibt unseren jungen Spielern weitere Unterstützung und Sicherheit”, meinte er.

(APA)

Beitragsbild: GEPA