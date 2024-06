Der ehemalige Rapid– und Altach-Trainer Damir Canadi hat einen neuen Posten als Chefcoach des bosnischen Erstligisten Velez Mostar übernommen.

Dies gab der Club am Donnerstag bekannt. Mostar belegte in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der heimischen Meisterschaft und startet damit im Europacup, wo der Verein in der Qualifikation zur Conference League einsteigt. Zuletzt war der Wiener Canadi (54) im Frühjahr 2023 in Kroatien bei HNK Sibenik tätig.