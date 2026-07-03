Neuer Trainerjob für Ex-Bundesliga-Coach Canadi
Damir Canadi ist neuer Cheftrainer von Umm Salal Sc in Katar. Der Verein stieg in der abgelaufenen Spielzeit aus der höchsten Spielklasse des Golfstaates ab und präsentierte in den sozialen Medien den 56-Jährigen als neuen Coach.
Canadi war seit Oktober des vergangenen Jahres, nachdem er bei Enosis Neon Paralimni in Zypern gehen musste, ohne Verein.
Für den früheren Rapid- und Altach-Trainer ist es in seiner Trainerlaufbahn die erste Station außerhalb Europas.