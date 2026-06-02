Neuer Trainerjob für Tedesco

Domenico Tedesco hat einen neuen Trainerjob: Der 40-Jährige, der bereits bei Schalke 04 (2017-2019) und RB Leipzig (2021-2022) an der Seitenlinie stand, übernimmt den italienischen Erstligisten FC Bologna.

Bei seiner bis dato letzten Station Fenerbahce Istanbul war Tedesco im April nach nur rund sieben Monaten Amtszeit entlassen worden.

Tedesco folgt auf Italiano

„Bologna gibt bekannt, dass es die technische Leitung seiner ersten Mannschaft Domenico Tedesco anvertraut hat, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 mit einer Option auf eine weitere Saison unterzeichnet hat“, teilte der Tabellenachte der abgelaufenen Serie-A-Saison mit. Tedesco folgt auf Vincenzo Italiano, der den Verein zuvor „im Einvernehmen“ verlassen hatte.

Für den Deutschen ist es die siebte Trainerstation im fünften Land. Begonnen hatte er seine Trainerkarriere bei Erzgebirge Aue. Danach folgten unter anderem Stationen bei Spartak Moskau und als belgischer Nationaltrainer (Februar 2023 bis Januar 2025).

Tedesco wurde in der italienischen Region Kalabrien geboren. Als er zwei Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Deutschland aus.

(SID)

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