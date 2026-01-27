Neuer Trainerposten für Ex-Rapidler Veli Kavlak

Neue Aufgabe für Ex-Rapidler: Veli Kavlak übernimmt als Cheftrainer des U18-Nationalteams der Türkei.

Den ersten Lehrgang bestreitet der 37-Jährige mit seiner Auswahl im Februar bei einem Testspiel-Doppel gegen Luxemburg. Seinen ersten Kader dafür hat Kavlak bereits nominiert.

Der gebürtige Wiener ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz und war zuvor als Trainer der U19-Mannschaft und Interimstrainer der Profis von Besiktas Istanbul tätig. Davor machte er die Anfänge seiner Trainerlaufbahn beim SK Rapid als Co-Trainer der Akademie-Auswahlen (U15 und U16).

In seiner Karriere als Spieler kam Kavlak auf 181 Pflichtspieleinsätze für die Hütteldorfer sowie 152 Spiele für Besiktas Istanbul. Außerdem absolvierte der ehemals zentrale Mittelfeldspieler 31 Spiele für das österreichische Nationalteam.

