Neuer Verein für Ex-Altach-Goalie Jungdal

Der ehemalige Altach-Tormann Andreas Jungdal wechselt in Kürze in die italienische Serie B zu US Cremonese.

Wie Transferexperte Gianluce di Marzio berichtet, wird der 21-Jährige ablösefrei vom AC Milan zum Absteiger wechseln. Die „Rossoneri“ sicherten sich lediglich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30%.

Der dänische Goalie spielte zwischen Jänner und Juli 2023 als Leihspieler vom AC Milan in Altach. Für die Vorarlberger stand er in der Frühlingssaison sechs Mal auf dem Platz.

Bei Cremonese trifft Jungdal auf ÖFB-Legionär Emanuel Aiwu und den ehemaligen WAC-Profi Luka Lochoshvili.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)

Bild: GEPA