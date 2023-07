Neuer Verein für Ex-Barca-Talent El Haddadi

Neuer Verein für einen LaLiga-Profi und ehemaligen Youngster des FC Barcelona: Munir El Haddadi landet bei seinem sechsten spanischen Verein und heuert bei Aufsteiger UD Las Palmas an.

Nach Stationen bei Barcelona, Valencia, Deportivo Alaves, Sevilla und Getafe wird der 56-fache Barca-Profi abermals eine neue Herausforderung annehmen. Als junger Profi bei den Katalanen avancierte El Haddadi in der Youth-League-Saison mit elf Treffern zum Helden und sorgte auch im Finale per Doppelpack für den Titel. In den darauffolgenden Spielzeiten agierte er zunächst als Alternative zu Luis Suarez und erhielt eine Ausstiegsklausel in 35 Millionen Euro Höhe.

Zwar durfte der elffache marokkanische Teamspieler den Champions-League-Triumph 2015 sowie je drei spanische Meistertitel und Pokalsiege bejubeln, nach Leihen endete im Januar 2019 aber die Zeit des Offensivspielers in Barcelona.

