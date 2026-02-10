Neuer Verein für Ex-LASK-Profi Teixeira

Bryan Teixeira setzt seine Karriere in Litauen fort. Der 25-jährige Stürmer unterschrieb beim FK Žalgiris Vilnius einen Vertrag bis Sommer 2027.

Zuletzt war Teixeira vereinslos, nachdem er in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim LASK aufgelöst hatte. Für die Linzer kam der Angreifer seit seinem Wechsel im Sommer 2025 zu keinem Pflichtspieleinsatz.

Erfahrung in Österreich sammelte Teixeira zuvor unter anderem bei Sturm Graz und Austria Lustenau.

(Red.)

Bild: Imago