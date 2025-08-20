Neuer Verein für Ex-Salzburger Koita

Der frühere Salzburg-Angreifer Sekou Koita kickt zukünftig für einen neuen Verein.

Der 25-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis plus Kaufoption von ZSKA Moskau zum türkischen Klub Genclerbirligi Ankara. Koita verließ die „Bullen“ vor einem Jahr ablösefrei in Richtung Russland.

In etwas mehr als einem Jahr absolvierte der Malier 42 Pflichtspiele für den russischen Topklub, dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen. Zuletzt kam Koita nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Koita kam im Jänner 2018 aus seiner Heimat nach Österreich. Über den FC Liefering und eine Leihe zum WAC etablierte sich der Stürmer ab 2019 im Salzburg-Kader. Nun versucht Koita sein Glück in der Türkei, sein Vertrag in Moskau läuft bis 2027.

(Red.)

Bild: Imago