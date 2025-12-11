Neuer Verein für Ex-Salzburger Mergim Berisha?

Nach Sky-Informationen ist der frühere Salzburger Mergim Berisha wieder ein Kandidat beim FC Augsburg.

Der Hoffenheim-Stürmer spielt unter Trainer Christian Ilzer derzeit keine Rolle und darf Sinsheim sofort verlassen.

Berisha stand bereits zwischen 2022 und 2023 sowie in der vergangenen Rückrunde in Augsburg unter Vertrag. Bei der TSG besitzt der 27-Jährige noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027.

Berisha in Österreich für Salzburg, LASK und Altach aktiv

Für Red Bull Salzburg lief Berisha insgesamt 58 Mal auf, erzielte dabei 24 Tore und bereitete 15 vor. Zudem absolvierte der gebürtige Berchtesgadener 41 Spiele für den FC Liefering, 34 Partien für den SCR Altach und 20 Spiele für den LASK.

(Red.)

Bild: Imago