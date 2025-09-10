Neuer Verein für Ex-Salzburger Onguéné

Der frühere Salzburg-Verteidiger Jérôme Onguéné setzt seine Karriere in Rumänien fort.

Acht Monate nach seiner Vertragsauflösung bei Eintracht Frankfurt hat der 27-Jährige beim Erstligisten Petrolul Ploiesti unterschrieben. Der Tabellenzwölfte der SuperLiga stattet den Kameruner mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2026 aus, inklusive Option auf eine weitere Saison.

Onguéné ohne Einsatz für Frankfurt

Das Kapitel in Frankfurt verlief für Onguéné unglücklich. Im Sommer 2022 war er ablösefrei von Red Bull Salzburg zur Eintracht gewechselt, konnte dort verletzungsbedingt aber nie auflaufen. Anfang Januar 2024 wurde der Vertrag ohne einen einzigen Einsatz wieder aufgelöst. Zwischenzeitlich kehrte er zwar auf Leihbasis zu Salzburg zurück, doch auch dort wurden Einsätze durch Verletzungen verhindert. Bei einer weiteren Leihe zu Servette FC in die Schweiz kam er lediglich auf drei Partien.

Erfolgreiche Jahre in Salzburg

Seine erfolgreichste Zeit hatte Onguéné in Österreich bei Red Bull Salzburg. Im Sommer 2018 überwiesen die „Bullen“ 2 Millionen Euro an den VfB Stuttgart, wo er zuvor kaum Spielpraxis gesammelt hatte. Für Salzburg absolvierte der Abwehrspieler 111 Pflichtspiele, erzielte 13 Tore und steuerte fünf Vorlagen bei.

Mit dem Wechsel nach Rumänien wagt der Innenverteidiger nun einen Neustart und will an seine frühere Form anknüpfen.

Fallrückzieher! Onguéné erzielt das Tor des Monats November 2018

