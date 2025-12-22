Neuer Verein für Ex-WAC-Angreifer Baribo

Der frühere WAC-Angreifer Tai Baribo setzt seine Karriere in der MLS fort und wechselt ligaintern zu D.C. United.

Der israelische Stürmer wird damit Teamkollege von ÖFB-Legionär David Schnegg, der seit Sommer 2024 in Washington unter Vertrag steht. D.C. United soll für den 27-Jährigen rund 3,4 Millionen Euro an Ablöse bezahlen, mit Bonuszahlungen könnte sich die Summe erhöhen. Baribo wird damit zum drittteuersten Transfer der Klubgeschichte.

Baribo soll D.C. United aus der Krise helfen

Baribo kommt von Philadelphia Union, wohin er im Sommer 2023 nach zwei erfolgreichen Jahren beim Wolfsberger AC gewechselt war. In der MLS überzeugte der Angreifer nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 35 Toren in 67 Pflichtspielen.

Bei D.C. United ist Baribo als Nachfolger von Christian Benteke vorgesehen. Der belgische Routinier, früher unter anderem für den FC Liverpool tätig, verlässt den Klub nach rund dreieinhalb Jahren.

Für den Wolfsberger AC traf Baribo zwischen 2021 und 2023 in 73 Pflichtspielen 37 Mal und steuerte außerdem sieben Assists bei.

(Red.)

Bild: Imago