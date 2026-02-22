Logout
Deutsche Bundesliga

Neuer Vertrag für Bayern-Star Karl

Wie von Sky Sport im Transfer Update bereits enthüllt, verlängert sich das Arbeitspapier von Bayern-Juwel Lennart Karl bis 2029. Sein aktueller Kontrakt verwandelt sich in einen Profivertrag.

Derzeit liegt er bei einem Gehaltsniveau von rund zwei Millionen Euro brutto pro Jahr – hinzu kommen Prämien.

Die Bayern planen allerdings, Karls Vertrag noch einmal anzupassen, um ihn langfristig an sich zu binden. Klar ist: Topklubs haben den Youngster im Blickfeld, das Interesse ist bereits hinterlegt worden.

Erneute Verlängerung?

Aus diesem Grund gibt es den Bayern-Plan, Karls Vertrag erneut zu verlängern und das Gehalt anzupassen. Hinter den Kulissen ist von einer Kategorie von rund fünf bis acht Millionen Euro brutto die Rede. Von der Karl-Seite aus gibt es aktuell ohnehin keine Abgangsgedanken. Er ist voll auf die Bayern fokussiert und sehr offen für einen neuen XXL-Vertrag.

In der laufenden Saison kam Karl bislang in 31 Pflichtspielen zum Einsatz. Als einer der Shootingstars erzielte der Linksfuß sieben Treffer und bereitete vier weitere vor.

