Neuer Vertrag für Bayern-Star Karl

Wie von Sky Sport im Transfer Update bereits enthüllt, verlängert sich das Arbeitspapier von Bayern-Juwel Lennart Karl bis 2029. Sein aktueller Kontrakt verwandelt sich in einen Profivertrag.

Derzeit liegt er bei einem Gehaltsniveau von rund zwei Millionen Euro brutto pro Jahr – hinzu kommen Prämien.

Die Bayern planen allerdings, Karls Vertrag noch einmal anzupassen, um ihn langfristig an sich zu binden. Klar ist: Topklubs haben den Youngster im Blickfeld, das Interesse ist bereits hinterlegt worden.

Erneute Verlängerung?