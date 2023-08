Neuer Vertrag oder Abschied? Sainz nennt sein Ziel

Wie geht es für Carlos Sainz bei Ferrari weiter? Der Formel-1-Star hat nun einen Einblick in seine Zukunftspläne gegeben und sein Ziel genannt.

„Ich bevorzuge es zu Saisonbeginn zu wissen, wo ich im Jahr darauf fahre“, sagte der Spanier gegenüber Auto Action. „Das nimmt die Ablenkung weg, wenn es immer weiter Verhandlungen rund um einen neuen Vertrag gibt, wenn du eigentlich drauf fokussiert sein solltest, was auf der Strecke passiert und die Arbeit, die du machen musst mit deinem aktuellen Team.“

Sein Vertrag beim italienischen Traditionsrennstall läuft noch bis 2024, aber in dieser Saison läuft es für ihn noch nicht wirklich rund. Der 28-Jährige ist noch ohne Podestplatz und liegt in der WM-Wertung mit 92 Punkten nur auf Rang sieben. Nach Saisonende will er sich intensiv Gedanken um seine Zukunft machen.

Sainz will Zukunft nach Saisonende planen

„Es ist noch früh und das Saisonende ist noch vier Monate entfernt, aber es stimmt: Wenn die WM vorbei ist, werde ich mich voll drauf konzentrieren, meine Zukunft zu planen.“ Dabei hat er ein klares Ziel im Kopf: „Das Ziel ist, ohne Sorgen in die Saison 2024 zu gehen und meinen Vertrag für die Zukunft bereits unterschrieben und besiegelt zu haben.“

Sainz trat 2021 bei der Scuderia die Nachfolge von Sebastian Vettel an und landete in der WM-Wertung in den vergangenen beiden Jahren jeweils auf Rang fünf.

