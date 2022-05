Neuer Vertrag! Perez verlängert bei Red Bull

Sergio Perez hat bei Red Bull vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der Mexikaner unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2024. Das gab der Formel-1-Rennstall am Dienstag bekannt.

Erst am Sonntag hatte der 32-Jährige den Sieg beim Großen Preis von Monaco gefeiert und damit seinen bisher starken Saisonverlauf untermauert.

In den bisherigen sieben Saisonrennen sammelte Perez bereits 110 WM-Punkte und stand dabei viermal auf dem Podium. Damit belegt er in der Fahrerwertung aktuell Rang drei.

Horner: „Abstand zu Max deutlich verringert“

„Seit er zu Oracle Red Bull Racing gekommen ist, hat Checo [Sergio Perez] einen fantastischen Job gemacht. Immer wieder hat er bewiesen, dass er nicht nur ein großartiger Teamplayer ist, sondern mit zunehmender Sicherheit auch eine echte Kraft, mit der man an der Spitze des Feldes rechnen muss“, lobt Teamchef Christian Horner: „In diesem Jahr hat er einen weiteren Schritt gemacht, und der Abstand zu Weltmeister Max hat sich deutlich verringert, wie seine hervorragende Pole-Position in Jeddah Anfang des Jahres und sein großartiger Sieg in Monaco am vergangenen Wochenende gezeigt haben.“

Es sei daher keine Frage gewesen, „dass wir sein Tempo, sein Rennhandwerk und seine Erfahrung behalten wollten, und wir freuen uns, dass Checo bis 2024 für das Team fahren wird. Wir glauben, dass wir mit Max eine Fahrerpaarung haben, die uns die größten Preise in der Formel 1 einbringen kann.“

Perez „extrem glücklich“

Hinter Perez liegt eine „unglaubliche Woche“, wie er selbst sagt: „Den Großen Preis von Monaco zu gewinnen, ist für jeden Fahrer ein Traum, und dann auch noch zu verkünden, dass ich bis 2024 im Team bleiben werde, macht mich extrem glücklich. Ich bin so stolz darauf, ein Mitglied dieses Teams zu sein, und ich fühle mich hier jetzt wie zu Hause. Wir arbeiten sehr gut zusammen, und meine Beziehung zu Max, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, trägt definitiv dazu bei, uns noch weiter voranzutreiben.“

Beitragsbild: Imago