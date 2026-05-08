Der 16-jährige Filip Aleksic hat ein neues Arbeitspapier beim FC Red Bull Salzburg unterschrieben. Der österreichische Nachwuchsteamspieler wechselt offiziell vom FC Liefering zum Bundesliga-Klub und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Für die Kampfmannschaft auflaufen wird der Mittelfeldspieler aber noch nicht.

Aleksic kennt den Verein bereits seit vielen Jahren. Der Youngster begann seine Laufbahn schon als Fünfjähriger im Salzburger Nachwuchs und durchlief in weiterer Folge die U15, U16 und U18 der Akademie. Dabei feierte er unter anderem zwei Nachwuschs-Meistertitel.

Aleksic vorerst weiter in Liefering

Zuletzt kam Aleksic bereits beim FC Liefering zum Einsatz und absolvierte dort seine ersten beiden Spiele im Profibereich. Auch auf internationaler Ebene sammelte der 16-Jährige bereits Erfahrung: Er gehörte zur erfolgreichen österreichischen U17-WM-Auswahl in Katar.

Vorerst wird Aleksic weiterhin als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen. Damit soll das Talent weitere Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

(Red Bull Salzburg) / Bild: Red Bull Salzburg