Neuer XXL-Vertrag für CR7?

2022 wechselte Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Al-Nassr. Der Superstar bekam dort einen 200 Millionen Euro schweren Vertrag. Der Verein aus Saudi-Arabien soll nun eine Vertragsverlängerung anstreben. Nach seinem ersten Megavertrag könnte nun schon der nächste auf Ronaldo warten. Al-Nassr möchte den Topstürmer anscheinend weiter an sich binden.

Für zweieinhalb Jahre hatte Cristiano Ronaldo zunächst bei Al-Nassr unterschrieben. Aktuell sieht es danach aus, als ob der Topstürmer noch länger in Saudi-Arabien bleiben würde.

Die spanische Sportzeitung Marca berichtet, dass Ronaldo den nächsten XXL-Vertrag erhalten soll. Der neue Kontrakt soll bis 2026 laufen. 183 Millionen Euro, eine Option auf eine weitere Saison und obendrauf noch eine Klubbeteiligung wären im Vertrag enthalten. Etwa fünf Prozent würde der Topstürmer dann von Al-Nassr besitzen.

Anfang des Jahres hatte sich der 40-Jährige zu seinem baldigen Karriereende geäußert: „Ich plane meinen Ruhestand und er wird in ein oder zwei Jahren passieren. Ich werde bald 40. Ich möchte das wirklich genießen, solange ich mich motiviert fühle, mache ich weiter. An dem Tag, an dem ich mich nicht mehr motiviert fühle, werde ich zurücktreten.“

Neuzugänge sollen Al-Nassr zum Erfolg führen

Eine Bedingung stellt CR7 dennoch: Der Klub muss Neuzugänge verpflichten. Der Grund dafür ist die aktuelle Verfassung des saudischen Vereins. Zurzeit befindet sich dieser auf Platz drei, ist aber neun Punkte entfernt von den Spitzenreitern Al-Hilal und FC Ittihad.

Die Spekulation, dass Ronaldo laut des Sportnachrichten-Portals Eldesmarque für die Klub-WM zu Real Madrid zurückkehren könnte, ist damit bis auf Weiteres hinfällig.

(skysport.de)

