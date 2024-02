Neuer Zehnjahresvertrag! Die Formel 1 fährt weiter in Silverstone

Die Formel 1 wird bis Ende 2034 in Silverstone fahren.

Der Veranstalter des Rennens und die Motorsport-Königsklasse gaben am Donnerstag die Vertragsverlängerung von zehn Jahren für den Grand Prix von Großbritannien bekannt. Die bisherige Vereinbarung wäre am Jahresende ausgelaufen.

„Silverstone ist eine Ikone in der Geschichte der Formel 1 und zieht auch im neunten Jahrzehnt ihres Bestehens als Austragungsort von Großen Preisen Fans aus der ganzen Welt an“, erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Rekord-Zahlen im vergangenen Jahr

Auf der zwischen London und Birmingham gelegenen Rennstrecke war 1950 das erste Formel-1-Rennen überhaupt ausgetragen worden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Silverstone mit 480 000 Besuchern am gesamten Grand-Prix-Wochenende einen Rekord. In dieser Saison findet der Große Preis von Großbritannien am 7. Juli statt.

(SID)/Bild: Imago