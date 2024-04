Neuerungen bei BJK-Cup-Finals

Das Finalturnier im Billie Jean King Cup startet mit einer K.o.-Runde anstelle einer Gruppenphase. Das hat der Internationale Tennis-Verband (ITF) am Donnerstag bekanntgegeben. Das Event beginnt am 12. November in Sevilla, der Sieger wird am 20. November gekürt. Das Turnier umfasst weiterhin zwölf Teams. Acht davon steigen in der 1. Runde ins Geschehen ein, vier gesetzte Teilnehmer treten erst im Viertelfinale erstmals an.

An den letzten beiden Turniertagen finden auch schon die Davis Cup Finals der Männer statt, die mit Malaga ebenfalls in Spanien über die Bühne gehen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA