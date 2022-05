Neues City-Trikot vorgestellt! Haaland und Co. erinnern an Legende

via

via Sky Sport Austria

Manchester City hat das neue Heimtrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt. Sky Sport zeigt es euch.

Das zukünftige Team von Erling Haaland läuft im klassischen Himmelblau auf. Der Kragen und die Ärmelbündchen sind burgunderrot. Auf der Rückseite ist ein Schiffsmotiv abgebildet, welches den Manchester Ship Canal symbolisieren soll.

Mit dem Jersey erinnert die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola an die Klubikone Colin Bell. Die Legende absolvierte von 1966 bis 1979 insgesamt 394 Spiele für Manchester City. Als Tribut ist in der Innenseite ein Kronenlogo mit der Aufschrift „Colin the King“ abgebildet.

(skysport.de) / Bild: Imago