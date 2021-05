Neues CL-Logo geleakt! So soll es nach dem Update aussehen

via

via Sky Sport Austria

Die UEFA wird in diesem Jahr das Logo der Champions League modifizieren. Hier seht ihr die Veränderungen.

Das aktuelle Logo gibt es seit dem Jahr 2012. Neun Jahre später soll es nun ein Update geben. Das geht aus einem Leak von Footyheadlines hervor.

Am auffälligsten ist, dass die Schriftzüge “League” größer und “UEFA” in dickeren Buchstaben dargestellt werden. Das “P” in “Champions” unterscheidet sich leicht zum bisherigen Logo. Das Symbol Registered Trade Mark ® wandert von rechts unten nach rechts oben beim “E”.

Zum ersten Mal erschien das Wappen 1992 auf der Bildfläche – bei der Einführung der Königsklasse des europäischen Fußballs.

Bild: Imago