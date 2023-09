Neues Nationalstadion kein Thema? Janko: „Hat mit Spitzensport nichts zu tun“

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist noch die nächsten vier bis fünf Jahrzehnte „gebrauchstauglich“. So lautete das Ergebnis einer Substanzanalyse des Daches bzw. der Konstruktion bis zum Fundament, die am Freitag in einer Pressekonferenz mit Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präsentiert wurde.

Zugleich wurden Investitionen in das Oval verkündet. Sky Experte Marc Janko übt Kritik an diesen Überlegungen.

„Wer will, der findet Möglichkeiten und wer nicht will, der sucht Ausreden“, führt Janko aus und ergänzt: „Mir scheint, der Herr will halt nicht und deswegen ist es sehr, sehr schade.“

Am Dach wird nicht nur eine große Photovoltaik-Anlage montiert, überlegt wird sogar, eine mobile Dachkonstruktion zu errichten. „Super, dass wir jetzt eine Photovoltaik-Anlage am Dach haben. Wir wollen jetzt ein Kraftwerk aus dem Happel-Stadion machen. Super, aber hat mit Spitzensport nichts zu tun“, so Janko.

Nationalstadion „mehr als an der Zeit“

Für den Sky Experten ist ein Nationalstadion „mehr als an der Zeit“: „Ich glaube einfach, dass eine zeitgemäße Arena mehr als an der Zeit ist. Es haben quasi alle Nachbarländer gefühlt schon seit Jahren Top-Arenen hingestellt, nur wir sind nicht in der Lage dazu, weil wir immer nach Ausreden suchen und die auch immer schnell und gerne finden.“