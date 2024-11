Neues Prunkstück? Bayerns Defensive glänzt wie schon lange nicht mehr

Der FC Bayern München zeigt sich defensiv so stabil wie seit 2018 nicht mehr. Das liegt vor allem auch an Dayot Upamecano und Min-jae Kim.

Vier Bundesligaspiele zu Null – das gab es beim FC Bayern seit sechs Jahren nicht mehr!

Weder unter Hansi Flick noch unter Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel konnten die Bayern eine solche Serie hinlegen.

Einer der Gründe für die defensive Stabilität: Eine eingespielte Innenverteidigung. Zu Beginn der Saison zeigte die Abwehr noch einige Wackler, besonders in den Partien gegen Wolfsburg und Zagreb. Auch in Frankfurt und Barcelona kassierten die Münchner viele Gegentore. Doch inzwischen ein anderes Bild: Dayot Upamecano und Min-jae Kim haben Vertrauen aufgebaut, harmonieren immer besser und sorgen dafür, dass die Defensive jetzt wie ein Bollwerk steht.

In der vergangenen Saison zeigte Kim noch nicht die erhoffte Stabilität in der Abwehr des FC Bayern. Sky Reporter Kerry Hau betont: „Er ist jetzt seit einem Jahr hier. Er hat Anlaufzeit gebraucht und kam aus einem anderen Land mit anderer Sprache. Das war auch nicht einfach für ihn.“ Mittlerweile hat sich Kim hervorragend eingelebt und präsentiert sich in Topform.

„Ich werde für ihn Gas geben“

Die solide Abwehrarbeit ist ein klarer Erfolg der neu formierten Defensive unter Trainer Vincent Kompany. Der Ex-Profi, der als Spieler selbst für seine Abwehrqualitäten bekannt war, setzt laut Sky Reporter Kerry Hau auf intensive Kommunikation und arbeitet eng mit seinen Verteidigern Upamecano und Kim zusammen.

Die intensive Zusammenarbeit mit Kompany zahlt sich nun aus, wie auch Upamecano nach dem 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart gegenüber Sky bestätigt: „Er macht mit uns Verteidigern viele Videoanalysen, er hilft uns sehr. Ich habe Selbstvertrauen diese Saison und werde für ihn Gas geben.“

Defensive sticht hervor

In der Bundesliga konnten die Münchner nach Stuttgart auch den VfL Bochum (5:0), Union Berlin (3:0) und den FC St. Pauli (1:0) ohne Gegentreffer bezwingen. Auch im DFB-Pokal in Mainz (4:0) und in der Champions League gegen Benfica (1:0) blieb die Defensive stabil – allerdings gegen Teams, die offensiv nicht zur absoluten Spitze zählen. Die Bayern-Abwehr wird sich in Zukunft auch wieder gegen internationale Top-Teams beweisen müssen.

Nach dem Remis gegen Bayer 04 Leverkusen lobte auch Joshua Kimmich das Abwehr-Duo: „Es ist brutal, was die beiden da wegbügeln. Sie müssen unfassbare Räume verteidigen, das zeigt die Qualität, die sie haben. Der Trainer hat beide stark gemacht. Innerhalb und außerhalb der Mannschaft und das zahlen sie jetzt zurück.“

Vertrag mit Upamecano verlängert

Nach exklusiven Sky Infos haben die Bayern beschlossen, den Vertrag mit Upamecano zu verlängern. Sein derzeitiger Vertrag gilt noch bis zum 30. Juni 2026. In den nächsten Wochen sind erste Gespräche über Gehalt und die Laufzeit eines möglichen neuen Vertrags geplant.

Nach der Länderspielpause am 22. November wartet dann der FC Augsburg auf die Bayern – dort können Upamecano und Kim die Zu-Null-Serie fortzusetzen. Die aktuelle Tendenz ist sehr positiv.

(Marlene Block – sky.de)

Foto: Imago