Neues Real-Trikot geleakt: Die “Königlichen” bald im Tiger-Look

Die Saison 2019/20 geht nach der Corona-Pause an diesem Wochenende in die Endphase, doch bereits jetzt stehen bei zahlreichen Vereinen die Outfits für die nächste Saison fest – so auch bei Real Madrid. Das neue Heimtrikot der “Königlichen“ wurde geleakt.

Das Trikot von Real Madrid ist hauptsächlich im traditionellen Weiß gehalten. Die Ärmelbündchen sind pink im Tiger-Design. Die drei Streifen an der Seite sind ebenfalls pink. Das geht aus einem Leak von footyheadlines hervor.

So könnte das Real-Trikot in der Saison 2020/2021 aussehen

Es wurde zunächst erwartet, dass das Heimtrikot von Real Madrid Ende Mai 2020 offiziell veröffentlicht wird. Dies könnte sich jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie ändern.

