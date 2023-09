Neues Stadion! AC Milan startet Bauprozess

AC Milan hat konkrete Schritte für den Bau eines neuen Stadions in die Wege geleitet.

Wie Paolo Scaroni, Chef des italienischen Fußball-Traditionsclubs, am Mittwoch mitteilte, habe man in San Donato ein erstes Ansuchen für die Errichtung der Arena abgegeben. In der Vorstadt von Mailand soll ein 70.000 Fans fassendes Stadion entstehen, die Kosten dürften laut Medienberichten rund eine Milliarde Euro betragen.

Der Plan sieht vor, dass die Baugenehmigung bis 2025 eintrifft und die neue Spielstätte 2028 eröffnet werden kann. Derzeit spielt Milan gemeinsam mit dem Stadtrivalen Inter im rund 100 Jahre alten Meazza-Stadion.

(APA)/Bild: Imago