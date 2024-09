Neues Team für Formel-Nachwuchshoffnung Wurz

Der österreichische Nachwuchspilot Charlie Wurz fährt 2025 in der Formel 3 für das italienische Topteam Trident.

Das gab der 2023 und heuer in der Meisterschaft den siegreichen Fahrer stellende Rennstall am Freitag bekannt. In der abgelaufenen Saison hatte der 18-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Wurz in seiner ersten F3-Saison in Diensten von Jenzer Motorsport den 22. Gesamtrang im 30-köpfigen Fahrerfeld belegt.

(APA)/Bild: Imago