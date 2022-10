Neues Transferziel für Mbappe?

via

via Sky Sport Austria

Die Spekulationen um Kylian Mbappe reißen einfach nicht ab: Wie die französische L’Equipe nun berichtet hat, wurde dem wechselwilligen Superstar von Paris Saint-Germain aus seinem familiären Umfeld geraten, in die Premier League zu gehen.

England sei „das beste Ziel für ihn“, soll Mbappes Onkel laut dem französischen Blatt verkündet haben. Als mögliche neue Klubs werden Manchester City und der FC Liverpool genannt.

Ursprünglich hatte Mbappe in diesem Jahr einen Wechsel zu Real Madrid geplant, im Mai dann aber überraschend bei Paris Saint-Germain um drei Jahre bis 2025 verlängert.

Zuletzt hieß es jedoch, dass Mbappe die Pariser im Januar verlassen wolle. Der 23-Jährige fühle sich von PSG verraten. Einige Versprechungen seien nach seiner Vertragsverlängerung und der Absage an Real Madrid nicht eingehalten und umgesetzt worden. Zudem gab es in jüngster Vergangenheit immer wieder Ärger zwischen ihm und Neymar.

Mbappe dementierte jüngst allerdings seine angeblichen Wechselabsichten. „Ich habe nie darum gebeten, im Januar zu gehen“, sagte der Weltmeister am Sonntag nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille. Er sei „sehr glücklich“ in Paris, so Mbappe.

(skysport.de) / Bild: Imago