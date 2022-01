Neues Trikot für 2022/23 geleakt! Bayern auswärts im Real-Look?

Sehen wir den FC Bayern in der kommenden Saison im Real-Madrid-Design? Im Netz tauchten die ersten Fotos des vermeintlich neuen Trikots für die Auswärtsspiele der Spielzeit 2022/23 auf.

Könnte so das neue Auswärtstrikot des FC Bayern für die kommende Saison 2022/23 aussehen? Das Portal Footy Headlines hat nun das künftige Jersey des deutschen Rekordmeisters präsentiert.

Fußball-Fans dürfte aufgefallen sein, dass das neue Outfit von Adidas mit einem auffälligen Gold-Design hervorsticht – Farben, die man so häufig bei Real Madrid gesehen hat, zuletzt in der Saison 19/20 als Heimtrikot.

Neues FCB-Auswärtstrikot der Saison 2022/23 geleakt ?

Zur kommenden Spielzeit sollen die Münchner um Robert Lewandowski und Co. in einem weißen Auswärtstrikot mit goldenen Farbelementen auflaufen. Auf den aufgetauchten Fotos sind zudem am Kragen und an den Ärmeln anthrazitblaue Akzente zu sehen.

Weiß/Gold ist eine Premiere in der Vereinsgeschichte, dieses Farbenspiel gab es beim Champions-League-Sieger von 2020 noch nie. Zuvor war Gold nur eine Akzentfarbe für das rote Heimtrikot und das schwarze Ausweichtrikot 21/22. Das neue weiß-goldene Shirt soll ab Juli erhältlich sein.

