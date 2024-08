Neues Trikot: Salzburg international in Beige

Der FC Red Bull Salzburg hat einen Tag vor dem Entscheidungsspiel um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew (Dienstag, ab 20:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) sein neues Trikot für internationale Spiele präsentiert.

„Das internationale Trikot 2024/25, das unter dem Motto „TODAY FOR TOMORROW“ steht, schmückt unsere Mannschaft in der bevorstehenden Europacup-Kampagne. Ob in Mailand, Madrid oder London – in diesem in Beige/Sand sowie Weinrot gehaltenen Outfit geben unsere für gewöhnlich Roten Bullen bereits vor dem Anpfiff eine gute Figur ab“, schreibt der Vizemeister.

Artikelbild: FC Red Bull Salzburg