Neujahrsknall! Chelsea trennt sich von Trainer Maresca

Der 45-Jährige übernahm im Sommer 2024 das Traineramt bei den Londonern. In seiner ersten Saison führte er die Blues zurück in die Champions League, zum Triumph in der Conference League und gewann mit Chelsea zudem die Klub-WM. Allerdings läuft es in der Premier League aktuell alles andere als gut.

Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen ist Chelsea auf Platz fünf abgerutscht, der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits 15 Punkte.

Zudem seien die Beziehungen zwischen Maresca und wichtigen Persönlichkeiten des Vereins angespannt gewesen. Maresca besitzt bei Chelsea noch einen Vertrag bis 2029 und wurde zuletzt als ein möglicher Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt.

Glasner möglicher Kandidat? Rosenior in Favoritenrolle

Beim FC Chelsea könnte nun Oliver Glasner ein Kandidat auf den vakanten Trainerposten sein. Der österreichische Erfolgscoach, der nur noch bis zum Sommer bei Crystal Palace unter Vertrag steht, wurde zuletzt bereits von englischen Medien mit Chelsea in Verbindung gebracht.

Als Favorit gilt derzeit jedoch Liam Rosenior. Der Engländer trainiert seit 2024 Chelseas Partnerverein RC Straßburg in der Ligue 1 und führte den Klub in der vergangenen Saison überraschend ins internationale Geschäft.

Derzeit rangiert Straßburg auf Platz sieben, die Ligaphase in der Conference League schlossen die Franzosen auf Platz eins ab.

